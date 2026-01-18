Всичко материално остава на земята. Обичайте се, любовта спасява

Всичко материално остава долу на земята, затова обичайте се, любовта спасява, каза в проповедта си пред миряните в храма "Св. Три Светители" в Шумен отец Иван.

Той води неделната служба и се обърна към присъстващите в православния храм с думите: "На този ден вие чухте добре Евангелието от Лука, седемнадесета глава, от дванадесети до деветнадесети стих. Там се говореше как Господ влязъл в едно село и видял хора, които са прокажени. Те, виждайки Господа, веднага го познали и се обърнали към него с думите: "Господи, помилуй ни". Той ги благословил и им казал да отидат при свещениците. Точно това направили, но само един се върнал да благодари и той бил именно самарянин, а за онова време самаряните са били неуважавани от страна на юдеите", каза още отец Иван, предава БТА.

"Вие чухте добре и днешното апостолско четиво, което прочете иподяконът. В него се говори така: "Помнете вашите наставници, помнете онези, които ви съградиха, онези, които ви дадоха образование, онези, които направиха от вас човеци, и когато си отидат от този свят, нека да подражаваме на тяхната вяра и на техните добри дела", каза още свещеникът. Той поздрави всички, носещи името на свети Атанасий Велики.

"Св. Атанасий е бил велик изповедник и учител на църквата, в защита на християнското учение", подчерта отец Иван и разказа за живота и делата на светията, започвайки с раждането му в Александрия и детските му години, преминавайки през борбата на св. Атанасий срещу арианската ерес, участието му в събора против арианите, заточението и изгнанието на св. Атанасий. Свещеникът говори и за четирите слова на свети Атанасий срещи арианите.

"Църквата чества паметта на св. Атанасий и на 2 май, и на 18 януари. Свети Антоний Велики и свети Атанасий Велики са били примери за подражание. Нека Бог да дарява всички вас първо с вяра, безкористна любов към ближния и не забравяйте, че животът е кратък, делата трябва да се множат. Един ден, когато се изправим пред Божия съд, всеки ще отговаря за своите дела. Всичко материално остава долу на земята, затова обичайте се, любовта спасява", каза свещеникът.

Св. Атанасий, наречен Велики заради голямата му ученост и заслуги за преборването на ереста на Арий, е роден в края на трети век в Александрия, Египет. Участвал като млад дякон заедно с Александрийския архиепископ Александър в Първия вселенски събор (325 г.) и се отличил с познанията си и с умението да защитава правата вяра. По-късно бил избран за архиепископ на Александрия. Но заради подкрепата на арианството от властта, Атанасий на няколко пъти бил прогонван от поста си. Участвал в Сердикийския събор (в днешна София) в 343 г. срещу арианите. Оставил е блестящи богословски съчинения, които и днес се изучават. Упокоил се в 373 г.

