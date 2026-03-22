Изкуствен интелект разкри най-голямата тайна на Вавилонската кула

Изкуствени интелекти като ChatGPT и Claude дават нови интерпретации на легендата за Вавилонската кула, като я разглеждат през призмата на историята и символиката. Според техните анализи историята може да има реална основа, но е силно преработена във времето. Данните сочат връзка с развитието на Древен Вавилон и неговите архитектурни достижения. Основният спор остава дали кулата е била реална постройка или символичен разказ за човешките амбиции.

Историческата рамка на Вавилон

ChatGPT свързва легендата с възхода на Вавилон в Южна Месопотамия още през третото хилядолетие пр.н.е. Градът се утвърждава като мощен център при управлението на Хамурапи, преди да бъде разтърсен от нашествия.

По-късно Александър Велики превръща Вавилон в столица, което води до нов разцвет. След смъртта му обаче значението на града намалява и политическият център се премества другаде, което ускорява упадъка.

Библейската версия през погледа на ChatGPT

Според анализа на ChatGPT библейската история описва хора, които се опитват да изградят кула, достигаща до небето, водени от стремеж към величие. Това поведение е интерпретирано като проява на гордост, която води до наказание.

В разказа Бог обърква езиците на хората, което прави комуникацията невъзможна и спира строежа. Така се появява обяснението за различните езици по света.

Кулата като метафора за разпад според ChatGPT

ChatGPT подчертава, че разрушаването на кулата може да не е било буквално събитие, а символ на разпадане на общественото единство. Според тази гледна точка владетелите вероятно са използвали строежа като инструмент за обединение и демонстрация на власт.

Причините за края на проекта може да са свързани с войни, политически промени или икономически упадък, а не с внезапно божествено наказание.

Как изглежда кулата според изкуствения интелект

ChatGPT допуска, че Вавилонската кула е била много по-сложна от обикновен храм. Според анализа тя може да е съчетавала религиозни и административни функции и да е била център на обществен живот.

Тази интерпретация допуска, че древните цивилизации са разполагали с знания, които днес подценяваме, и че структурата е била значително по-напреднала, отколкото се предполага.

Теорията на Claude за реална структура

Claude свързва Вавилонската кула с зикурата Етеменанки - масивна стъпаловидна конструкция, известна от археологически данни. Според тази версия кулата е имала конкретни функции, включително икономически и административни.

Изкуственият интелект посочва, че съоръжението може да е служило като склад, търговски център и дори място за астрономически наблюдения, което го прави ключов елемент от живота в древния град.

Кой я е построил и защо е разрушена според Claude

Claude смята, че Навуходоносор II е изиграл основна роля в изграждането или разширяването на структурата, като е използвал вече съществуващи основи. Строителството вероятно е било дело на наети специалисти, а не на роби.

По отношение на разрушението, анализът сочи умишлено унищожение от завоеватели, които са целели да заличат символите на предишната власт. Разпадането на Вавилон и разселването на населението допринасят за появата на езиковите различия, които по-късно се превръщат в основа на легендата.

