Нов линия на бедност. Променя куп плащания

Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв., обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега - увеличението е с 19,7%. Доста сериозен скок, коментира министър Гуцанов.
Линия на бедност се използва се за определяне на право на социални помощи, като:
- Енергийни помощи
- Социални надбавки
- Други видове подкрепа от държавата
