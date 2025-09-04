Нов линия на бедност. Променя куп плащания

Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв., обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега - увеличението е с 19,7%. Доста сериозен скок, коментира министър Гуцанов.

Линия на бедност се използва се за определяне на право на социални помощи, като:

Енергийни помощи

Социални надбавки

Други видове подкрепа от държавата

