Общество

Нов линия на бедност. Променя куп плащания

Министерски съвет одобри новата сума

04 сеп 25 | 8:10
2190
Мира Иванова

Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв., обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. 

Със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега - увеличението е с 19,7%. Доста сериозен скок, коментира министър Гуцанов.

Линия на бедност се използва се за определяне на право на социални помощи, като:

  • Енергийни помощи
  • Социални надбавки
  • Други видове подкрепа от държавата

 

Автор Мира Иванова

kosko
преди 2 часа

silverodette
преди 2 часа

Бедняк
преди 1 час

Ще ни проверяват ли брой апартаменти, площ, локация, коли и авоари в банките?

