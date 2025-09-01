Обрат с черната пантера! Решението

Черният леопард, забелязана последно в Силистрeнско, няма да бъде отстрелвана, защото Министерството на околната среда не е издавало такова разрешение.

Това става ясно в отговор до bTV от ресорното ведомство. Те категорично заявява, че няма как да се позволи отстрел на животно, включено в Червената книга.

Информацията, че хищникът е на прицел, дойде от Силистра и Тутракан, където местните власти разрешиха на ловците да стрелят срещу леопарда. Това провокира природозащитници да напишат петиция до българските и европейски институции с искане за спасяването на дивото животно.

„Изключително дразнещо е да се твърди от Силистра и от Тутракан, че някой им е дал „зелена светлина“ да стрелят по това животно, защото всички дълбоко се надяваме, че Силистра и Тутракан са в Европа, а не още във времената на ловците и събирачите“, коментира Мирослава Петрова, която е организатор на акцията за защита на черния леопард.

„Според мен не трябва да бъде отстрелян, защото до момента няма никакви щети, нищо не е забелязано да е направило животното, нито има посегателства върху хората, нито има посегателства върху домашни животни“, каза Денко Цанков.

В Силистренско или другаде, черният леопард броди без да знае, че се движи между живота и смъртта, заради желанието на някои да я застрелят.

