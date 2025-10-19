Хладно начало на седмицата, а през почивните дни се очаква...

След хладно начало на седмицата, времето постепенно ще се затопля. В страната ще бъде почти тихо, със слаб югозападен вятър. В сутрешните часове на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, която по-късно ще се разсейва.

Във вторник времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще духа слабо от югоизток. Минималните температури ще се движат между 2° и 9°, като в отделни котловини са възможни по-ниски стойности и условия за слана. Максималните ще достигат между 15° и 22°, прогнозират от "Метео Балканс".

В средата на седмицата – в сряда и четвъртък – облачността ще се увеличава временно, особено над западните и планинските райони, където на места може да превали слаб дъжд.

Към края на работната седмица времето отново ще бъде по-стабилно. В петък ще преобладава слънце, с минимални температури между 6° и 11° и максимални около или малко над 20°.

През почивните дни се очаква вятърът от юг-югозапад да се усили, но температурите ще останат по-високи от обичайните за втората половина на октомври. В събота ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще започне увеличение на средната и ниската облачност. До вечерта на места ще се появят и валежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com