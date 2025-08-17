Жегата достига своя връх в този ден от седмицата. А след това...

Разнообразно време ни чака през новата седмица.

От нестабилно и дъждовно към горещо, а след това отново към по-хладно.

Времето във вторник и сряда - повече облаци и валежи

Вторник ще бъде белязан от неустойчива въздушна маса. Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи с гръмотевици, особено в Централна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, а максималните температури ще са между 26° и 33°. По-малка е вероятността за валеж по Южното Черноморие.

В сряда времето отново ще е предимно слънчево. Следобед облачността отново ще се увеличи, по-значителна ще е в планинските и източните райони, където на отделни места е възможен краткотраен дъжд и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Причината за валежите във вторник и сряда е преминаващо през нашата страна слабо изразено атмосферно смущение.

Времето в четвъртък и петък - Африка се завръща

Четвъртък ще донесе предимно слънчево време. Южният вятър ще се усили и ще започне бързо затопляне. Температурите ще се повишат, а след обяд ще имаме и повече облаци, но ще е предимно висока. Температурите ще са между 32-35°С.

В петък жегата ще достигне своя връх – температурите ще скочат до 35° – 40°, прогнозират от "Метео Балканс". През деня ще е предимно слънчево, но привечер над Западна България ще се развие мощна купесто дъждовна облачност, с голяма вероятност за превалявания и гръмотевици. Ще духа умерен юг-югозападен вятър.

Уикенда - фронт, валежи и застудяване

През нощта срещу събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На места са възможни и градушки. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили, като температурите ще се понижат с 5–7 градуса.

В неделя ще продължи нахлуването на по-хладен въздух от североизток. Облачността временно ще намалее и на много места ще се установи предимно слънчево време.

