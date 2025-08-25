Обрат с времето! Нов пик на жегите до дни, началото на септември ще е...

До края на седмицата Балканският полуостров ще попадне под влиянието на термичен и баричен гребен от югозапад.

Това ще предизвика повишение на температурите и евентуално достигане на стойности до 35–38°C, с пик на горещините около 29–30 август, но първите дни на септември все пак ще са горещи. В началото на седмицата по-студените въздушни маси в близост до Балканите и Югоизточна Европа ще окажат своето влияние, като температурите в сутрешните часове ще са малко под нормата за края на август, като минималните в планинските райони ще са между 5-10 °C.

Времето във вторник и сряда

Вторник ще ни посрещне с повече облаци, без валежи - само в някои планински райони следобед може да превали за кратко. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Температурите ще са между 29-33°С.

От сряда започва истинското лятно настроение – слънцето ще доминира, небето ще е чисто, а въздухът сух. Максималните температури ще се повишат и ще се движат между 31°С и 36°С, идеални за плаж или разходки. Вятърът ще остане източен до североизточен, на места умерен.

Четвъртък и петък отново ще е супер за море

Температурата на морската вода ще е между 24-26°С, а в отделни райони по Южното Черноморие - до 27 °С. Времето ще остане слънчево и сравнително приятно, без екстремни жеги и така до края на седмицата температурите ще са между 30-32°С, прогнозират от "Метео Балканс".

Времето през уикенда

Температурите ще доближат 37-38°С, ще е слънчево. Ще духа слаб източен вятър.

