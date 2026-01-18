Минус 9 градуса в началото на седмицата, но идва голяма промяна до дни

Във вторник времето над страната ще се стабилизира. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от югоизток, което ще допринесе за по-спокойно време. През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, но следобед от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява.Валежи не се очакват. Температурите ще се повишат леко – минималните ще са между минус 9° и минус 5°, а максималните ще достигат стойности от минус 2° до около плюс 4°, в Сандански и Петрич, прогнозират от "Метео Балканс".

В сряда облачността ще е значителна, като на много места в Южна и Централна България, и Предбалкана ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен вятър от североизток, ще започне и ново понижение на температурите. Без валежи ще са крайните северозападни райони. През нощта срещу четвъртък, главно в източната половина на страната ще завали дъжд, а в Лудогорието и от сняг.

В четвъртък през деня валежите постепенно ще отслабват и ще спират, първо в западните райони, а най-късно – в източна България. От югозапад ще започне пренос на по-топъл въздух, което ще постави началото на осезаемо затопляне, но в равнините и котловините ще има условия и за мъгли.

В петък и събота облачността ще остане значителна, като в Дунавската равнина на места ще има мъгли и ниска слоеста облачност. Температурите ще продължат да се повишават, особено през дневните часове. По-ниски ще са температурите над местата с мъгли. Очакваните максимални ще са между плюс 8-12°С, районите с мъгли около 3-4°С

В неделя времето отново ще стане по-динамично. Ще преобладава облачно време, а от югозапад ще започнат валежи от дъжд, като в планинските райони те ще са от сняг. Повишава се вероятността за по-значителни количества валежи в Рило-Родопската област, което може да доведе до усложнена пътна обстановка в планинските проходи.

