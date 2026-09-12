Министър Найден Тодоров запретна ръкави: започна с театрите и културните институти
Разговаря с директорите за належащите нужди
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Разговаря с директорите за належащите нужди
За да бъде осъществена тази промяна е необходимо одобрението на Народното събрание
Служителите в културните институти в Добрич и другите градове от областта също се включиха в националния протест, като проведоха в рамките на обедната...