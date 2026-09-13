За какво да внимавате при купуване на нов смартфон през 2026 г.
Цените на новите модели ще се повишат поради покачването на разходите за компоненти на паметта
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Цените на новите модели ще се повишат поради покачването на разходите за компоненти на паметта
Разговаря с директорите за належащите нужди
Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на готвачи, продавачи, консултанти и др.
Допитването стартира през тази седмица
Добрич. Всяко четвърто село в областта няма магазин за стоки от първа необходимост, алармира кметът на община Генерал Тошево Димитър Михайлов, като из...