Жените, които създадоха звездата Лео Ди Каприо
Плейбоят показа най-голямата си любов - своята майка - на церемонията за връчване на наградите „Златен глобус”
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Плейбоят показа най-голямата си любов - своята майка - на церемонията за връчване на наградите „Златен глобус”
В първия мач с екипа на ПСЖ след Мондиала
Политически, расови и екологични послания белязаха 88-ата церемония "Лудият Макс" удари рекорда на тазгодишната гала - 6 статуетки Светът най-после...
"Завръщането" получи пет приза от Британската филмова академия, включително за режисура на Иняриту Ди Каприо посвети наградата на майка си и нарече У...
Само мечката в шедьовъра на Иняриту вероятно няма да получи оскар Шедьовърът на мексиканския режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту "Завръщането" спечел...
Алехандро Гонзалес Иняриту води екипа си през тежки зимни условия за снимките на "Завръщането"
Леонардо ди Каприо сподели как не успял да отвори очите си, след като при снимките на последния му филм целият екип попаднал сред снежна буря. Лентата...