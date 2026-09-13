Всичко за Завръщането

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Триумфът на Кейт и Лео (ОБЗОР)

Триумфът на Кейт и Лео (ОБЗОР)

"Завръщането" получи пет приза от Британската филмова академия, включително за режисура на Иняриту Ди Каприо посвети наградата на майка си и нарече У...

15 февруари | 22:00
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12 номинации за "Завръщането"

12 номинации за "Завръщането"

Само мечката в шедьовъра на Иняриту вероятно няма да получи оскар Шедьовърът на мексиканския режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту "Завръщането" спечел...

15 януари | 3:00
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