Учителка написа книга, която учи децата как да победят страха
„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
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„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
Водещи експерти разкриват доказани методи за подобряване на функционалната грамотност сред подрастващите Водещи експерти в областта на ранното детско...
София. Детска книга с мъдрите послания на миналите поколения, преплетени в реални случки от живота на малките палавници, се появи на родния пазар. "Ум...
Сливен. В Сливен стартира Националният фестивал на детската книга. Проявата се организира от РБ „Сава Доброплодни" с подкрепата на Министерството на к...