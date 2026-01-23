Проф. д-р Стояна Нацева извежда България сред световните лидери в образованието

България получи ново международно признание благодарение на постиженията на проф. д-р Стояна Нацева – учен, автор и създател на иновативни образователни модели. Тя е носител на общо пет световни рекорда, официално признати от водещи международни институции, сред които Guinness World Records и World Book of Records – London, Europe Edition.

Сред най-значимите ѝ постижения е 25-часово непрекъснато трансформационно събитие, посветено на манифестирането чрез благодарност. Форматът е вписан в Guinness World Records като уникално по своята продължителност и съдържание образователно преживяване, съчетаващо психология, личностно развитие и работа със съзнанието. Събитието привлича участници от различни държави и получава широк международен отзвук.

Проф. д-р Стояна Нацева е отличена и със световен рекорд, вписан в World Book of Records – London, Europe Edition, в категорията трансформационна литература. Признанието е резултат от задълбочена правна и нотариална проверка, извършена с участието на международната юридическа компания Iudex Law. В хода на верификацията са анализирани всички доказателства, мащабът на разпространението и устойчивостта на постигнатия резултат в съответствие с международните стандарти.

Световният рекорд е присъден за директен авторски модел на разпространение на трансформационна литература, реализиран без посредничество на издателски корпорации и масови търговски канали. Този подход отличава проф. д-р Нацева като автор с реално обществено въздействие и я нарежда сред водещите международни имена в сферата на личностната трансформация.

Въз основа на официално признатото постижение тя получава и званието „Писател №1 в трансформационната литература“. Нейните книги представляват практически ръководства, а не художествено четиво, и се използват от стотици хиляди читатели в България и чужбина за лична, емоционална и професионална промяна.

Наред с литературната си дейност проф. д-р Стояна Нацева развива и мащабна образователна система. Тя е създател на международно признати MBA програми в областта на коучинга, психологията, системното развитие и бизнес мисленето. Програмите се отличават с ясна структура, практическа насоченост и приложение в реалния професионален живот, като през тях са преминали хиляди участници от различни държави.

Сред останалите международно признати рекорди са инициативата „1 милион пробудени“, насочена към повишаване на осъзнатостта и личната отговорност чрез образование и дългосрочна работа с хора, както и рекордът за 100 000 документирани трансформационни резултата, постигнати в рамките на обучения и образователни формати.

Петият световен рекорд е свързан със създаването и развитието на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, в която са преминали обучение над 100 000 души от различни държави. Академията работи устойчиво в международна среда и предлага систематично образование с доказана практическа стойност.

Според експерти подобни постижения имат значение далеч отвъд личния успех. Те са ясен знак за потенциала на България да бъде активен участник в глобалните процеси на образование, трансформация и развитие на човешкия потенциал, редом с държави с утвърдено международно влияние в тези сфери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com