Костадинов смрази парламента с изповед за болния си баща

За последните 16 години “населението на България намаля официално с 1 милион, а неофициално - с милион и половина”. Бяха закрити близо 100 населени места, загубили напълно всички свои жители.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в реч при откриването на новия политически сезон.

Той разказа лична история - баща му получил здравно усложнение, но "единственото лекарствено средство, което може да го спаси от последната хирургическа намеса, не се продава в България. Става дума за френско лекарство, което нито е скъпо, нито е рядко, но не се продава в нашата страна, защото неговите производители и вносители са били изгонени от българския пазар, от местните медицински и фарма-мутри."

"Наложи се да търсим приятели във Франция, които купиха и изпратиха хапчетата в България. Човекът, който ми го каза, е депутат, но преди всичко е лекар и човек, когото уважавам. Същият лекар, когато лекуваше покойния ми дядо от рак, го снабди с лекарства, които здравната каса щеше да му изпише чак след месец и половина, защото такава е процедурата, и помоли да не казваме на никого. За да не го накажат.

На моя въпрос защо се случва всичко това отговорът му беше пределно прост - лекарствата са скъпи и излиза по-евтино пациентите да умират, отколкото да се купуват за тях от Здравната каса, защото по принцип са безплатни. Безплатно ще ги получиш, само ако преди това не умреш"....

По време на парламентарната ваканция народните представители на “Възраждане" са обикаляли страната, за да направят карта на проблемните водопреносни участъци. Проблемът с безводието е толкова огромен, че заплашва догодина да остави "не 300 000 души без вода, както това лято, а поне 700 000 или 12% от българския народ", категоричен бе Костадинов.





