Тома Биков: Кабинетът няма да се пипа, готови сме за удара по "Лукойл"

Проектът за държавен бюджет е готов и ще бъде внесен в Народното събрание в следващите дни, потвърди депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в ефира на Нова телевизия. По думите му няма да има промени в състава на Министерския съвет, а управляващата коалиция се готви за пълен управленски мандат.

„Имаме готовност и няма забавяне. Министерският съвет ще внесе бюджета в срок“, каза Биков и увери, че правителството работи с цел стабилност, а не за предсрочни избори.

ГЕРБ се утвърждава като водещата сила в управлението

Депутатът подчерта, че през последните месеци ГЕРБ-СДС е възприемана като основната опора на коалицията, която поема отговорност за приоритетите на страната.

„От десет месеца ние сме три коалиционни партньори, като сме се ползвали от различни подкрепи по отделни теми. Колегите от ДПС-Ново начало заявиха, че ще подкрепят правителството, но няма да участват в него. Това не е някаква радикална промяна“, обясни Биков.

Той допълни, че ГЕРБ трябва ясно да заяви ролята си на водеща политическа сила.

„Цялото изявление на Борисов, че изпълнява каквото Пеевски му каже, беше критика към нагласата, че други партии осъществяват своите цели чрез ГЕРБ. Ние сме първата политическа сила и приоритетите трябва да се реализират именно от нас“, посочи депутатът.

Ротацията остава тема, но не и заплаха за стабилността

Биков коментира и предстоящата ротация на председателя на Народното събрание, подчертавайки, че това не е кризисен процес, а търсене на баланс.

„Предлагаме всяка парламентарна формация да има свой председател за срок от една година, а в четвъртата година постът може отново да бъде зает от г-жа Киселова“, обясни той.

Депутатът уточни, че идеята няма връзка с предсрочни избори и не застрашава стабилността на мнозинството. „Не мисля, че председателят на парламента е позиция, която може радикално да промени конструкцията. Това е въпрос на регламент и уважение между партньорите“, добави Биков.

„Лукойл“ и санкциите – тест за правителството

По повод санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, Тома Биков заяви, че ситуацията е сложна, но държавата има план за действие.

„Ударът от санкциите усложнява положението, но имаме готовност да посрещнем предизвикателството. Надявам се да не се стига до крайни ситуации“, коментира той.

Биков подчерта, че ще бъде направен анализ на ефекта от американските мерки и при нужда ще се потърси съдействие от партньори. „ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на „Лукойл“, каза още депутатът.

На въпрос дали българите могат да очакват повишение на цените или проблеми с плащанията по бензиностанциите, той бе категоричен: „Имаме потенциал да се справим и с този риск. Надявам се обаче да не се стигне до момент, в който гражданите да бъдат поставени пред подобни затруднения.“

