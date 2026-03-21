Тома Биков с коментар за опасната секта на Калушев

„Ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, то групата около Ивайло Калушев е не просто секта, а е секта, която е опасна“, това написа в личния си фейсбук профил депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков. Освен това народният представител заяви, че в групата на т. нар. „лама“ са участвали доста повече хора, а „голяма част от тях имат сериозни икономически възможности и влияние в части от политическия и икономическия живот на страната“.

Ето какво написа още той. „По всички показатели в случая с „Петрохан“ става въпрос за секта в смисъла, в който определя това понятие Макс Вебер, а именно доброволна религиозна общност, която се е отделила от основното религиозно течение, претендира за по-чиста или по-автентична вяра и изисква строги правила и дисциплина от членовете си.

Припомням, че в хода на разследването стана ясно, че Ивайло Калушев първоначално е изповядвал тибетски будизъм, но по-късно се е отделил от това течение на будизма и е привлякъл към себе си собствени последователи.

По всичко изглежда, че тези последователи не се изчерпват само със загиналите край Петрохан, но в мрежата, доминирана от Калушев, косвено и пряко са участвали далеч повече хора.

Голяма част от тях имат сериозни икономически възможности и влияние в части от политическия и икономическия живот на страната, като някои от тях са осигурявали средствата за дейностите, които е практикувала сектата на Калушев.

Тези мрежови връзки би трябвало да се изследват в дълбочина, за да стане поне отчасти ясно доколко това вярване и този светоглед са се материализирали в институционални позиции и решения.

Защото, ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, то групата около Ивайло Калушев е не просто секта, а е секта, която е опасна. Това не е пресилено определение на фона на шестте трупа край Петрохан и Околчица“, смята Биков.

