Министърът на културата: Исторически сгради в София са в срамно състояние
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
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Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Страната ни е сред най-богатите на континента
Специалисти и институции трябва заедно да работят, за да съхранят сградите паметници на културата, каза пред "Стандарт" председателят на Конфиндустрия...
Следим дейностите от проектирането, правим проверки за качеството на място, за да стигнем до окончателното приемане, каза пред "Стандарт" генералният...
Обследвани са още 250 имота в стария град
Кметът на София провери реконструкцията на сградата на минералната баня в Банкя...
Най-старото обработваемо злато на света ще грее в Европарламента наесен 508 стари сгради предложени от Община Варна за паметници на културата са одоб...
Можем да изгубим 600 млн. лв., алармира шефът на НИМ Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров скочи на писмото на Международния съвет за паметници на култ...
Международният съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) осъди остро реставрациите на крепости у нас. Това става ясно от писм...
Стара Загора. Паметниците на културата от античния римски град Августа Траяна ще бъдат отворени денонощно и ще се охраняват от 16 души след приключва...
Търновският кмет договори по-оперативна работа по ремонти и реставрации в старата част