Голямо признание: България е в топ 3 на Европа по паметници на културата

Знаете ли, че България е на трето място в Европа по брой и разнообразие на паметници на културата?
Общият брой на движимите и недвижимите културни ценности у нас надхвърля 5 040 000, което поставя страната ни сред най-богатите на историческо и културно наследство държави на континента, пише Travelradar.bg.
Седем български паметника на културата са включени в престижния списък на ЮНЕСКО за световно наследство:
Рилски манастир
Боянска църква
Свещарска гробница
Казанлъшка гробница
Мадарски конник
Ивановски скални църкви
Тези обекти са признати заради своята изключителна историческа, културна и архитектурна стойност.
Културните паметници не са просто част от миналото – те са жива връзка между поколенията и основа за националната идентичност. Те също така играят важна роля за развитието на туризма и икономиката.
Поводът да си припомним това богатство е Международен ден за опазване на паметниците на културата – ден, в който се обръща специално внимание на значението на съхраняването на културното наследство.
Тази дата ни напомня колко е важно да пазим и популяризираме емблематичните за страната ни обекти.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com