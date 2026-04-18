Голямо признание: България е в топ 3 на Европа по паметници на културата

Знаете ли, че България е на трето място в Европа по брой и разнообразие на паметници на културата?

Общият брой на движимите и недвижимите културни ценности у нас надхвърля 5 040 000, което поставя страната ни сред най-богатите на историческо и културно наследство държави на континента, пише Travelradar.bg.

Седем български паметника на културата са включени в престижния списък на ЮНЕСКО за световно наследство:

Рилски манастир

Боянска църква

Свещарска гробница

Казанлъшка гробница

Мадарски конник

Ивановски скални църкви

Тези обекти са признати заради своята изключителна историческа, културна и архитектурна стойност.

Културните паметници не са просто част от миналото – те са жива връзка между поколенията и основа за националната идентичност. Те също така играят важна роля за развитието на туризма и икономиката.

Поводът да си припомним това богатство е Международен ден за опазване на паметниците на културата – ден, в който се обръща специално внимание на значението на съхраняването на културното наследство.

Тази дата ни напомня колко е важно да пазим и популяризираме емблематичните за страната ни обекти.

