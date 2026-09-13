Голямо признание: България е в топ 3 на Европа по паметници на културата
Страната ни е сред най-богатите на континента
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Страната ни е сред най-богатите на континента
Културното наследство на България все още е пренебрегнато
Всички музеи в Исперих ще работят през празничната седмица Свещарската гробница ще приема посетители в празничните дни, съобщиха от музея в Исперих....