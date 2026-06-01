Ново Чудо в България! Най-древното пристанище става хит

Ново Чудо на културно-историческото наследство блесна в България. Древното пристанище Портус Кария край Шабла има потенциала да се превърне в един от най-значимите археологически и туристически обекти по родното Северно Черноморие.

Това каза пред медии археологът д-р Боян Тотев, допълвайки, че широката публика все още знае малко за значението на Кария – място, което в продължение на векове е било важно пристанище и център на древната област Кария.

„Това е едно от най-старите пристанища по българското Черноморие, използвано още от времето на бронзовата епоха, много преди гръцката колонизация на Черно море“, обясни д-р Тотев.

Според него районът е бил населен от древните карийски мореплаватели, чието име носи и историческата област.

Земетресение и домино от цунами

Археологът обърна внимание и на малко известен факт от историята на обекта – началото на неговия упадък е поставено не толкова от войни и завоевания, колкото от природен катаклизъм.

По времето на император Юстиниан мощно земетресение предизвиква серия от цунами, които разрушават части от пристанищната инфраструктура, изградена върху естествени рифове. Въпреки това пристанището продължава да функционира и през Средновековието, макар и с намален капацитет.

Дори след затлачването му районът запазва значението си за корабоплаването, а именно тук е изграден и най-старият фар по българското Черноморие.

Проучвания и по суша, и под вода

Според д-р Тотев бъдещите проучвания на Кария трябва да се развиват паралелно на сушата и под вода, тъй като значителна част от древното пристанище днес се намира под морското равнище.

„Необходим е комплексен подход – както подводни недеструктивни проучвания за локализиране на рифове, пристанища и елементи от инфраструктурата, така и теренни обхождания, лидарни обследвания и геофизични изследвания на сушата“, заявява археологът.

До момента екипът е документирал следи от обитаване още от къснобронзовата епоха, идентифицирал е една от главните улици на древния Карон Лимен и е уточнил хронологията на комплекса – от праисторията до Средновековието, съобщава БТА.

Най-старият фар по Черноморието

Най-големият потенциал на Кария, според д-р Тотев, обаче е възможността тя да бъде социализирана и превърната в притегателен център за културен туризъм.

„Тук имаме уникално съчетание между природни дадености, археологически паметник с национално значение и най-стария фар по черноморското крайбрежие“.

По думите му добре развитата инфраструктура, сравнително запазените крепостни стени и бъдещата естакада към най-източната точка на България могат да превърнат района в привлекателна дестинация, която съчетава история, автентичност и природна среда.

