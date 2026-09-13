Бъдещето на света! Какво е предрекла баба Ванга за 2025 г.
Тя вече е предсказала толкова много събития, които са се сбъднали в миналото
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Тя вече е предсказала толкова много събития, които са се сбъднали в миналото
Изключителните способности на Славо Севрюкова
Ванга казвала, че сляпата пророчица е три по-силна от нея
Едно от предсказанията й за тази година изглежда наистина тревожно
Каза кога щял да настъпи мир на Земята
Ключовата цифра е 8, твърди пророчицата
Сериалът "Вангелия" показва гледната точка на руснаците за пророчицата
Хиляди миряни заприиждаха отрано в събота в комплекса на пророчицата Ванга в местността Рупите. Те дойдоха, за да почетат паметта на ясновидката, коят...
Петричкият композитор Владимир Дайраджиев посвети и книга на пророчицата Ванга. Миналата година едноименната фондация издаде негов музикален диск с 10...
На храмовия празник честват 20-г. от освещаването на църквата Благоевград. На 3 октомври в храма на Ванга в Рупите ще има стотици българи и чужденци....
Серафим Иванов превърна комплекс "Ванга" в оазис на вярата и смирението
Благоевград. На 3 октомври в храма на Ванга в Рупите ще има стотици българи и чужденци. Всички те ще почетат 101-годишнината от рождението на пророчиц...
Падне ли Дамаск, ще се роди религията на разума, вярвала пророчицата