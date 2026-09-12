Всичко за Горещ Телефон

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Горещ телефон на касовия бон

Горещ телефон на касовия бон

Телефон за жалби ще се появи върху касовите бележки, които получаваме при пазаруване. Така хората ще могат веднага да подават сигнали до Комисията за...

29 декември | 23:05
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Горещ телефон във Видин

Горещ телефон във Видин

Кандидатът на БСП за кмет на Видин инж. Людмил Димитров откри вчера горещ телефон, на който всеки може да сподели мнение, да даде предложение или да п...

02 октомври | 5:45
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