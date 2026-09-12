Горещ телефон за корупция. Радев с извънреден ход
Горещ телефон, на който всеки български гражданин ще може да подава сигнали за корупция, действа в Министерски съвет от днес. Това обяви премиерът Рум...
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Горещ телефон, на който всеки български гражданин ще може да подава сигнали за корупция, действа в Министерски съвет от днес. Това обяви премиерът Рум...
Линията е създадена от Национална пациентска организация
На него възрастните хора ще получават информация за коронавируса и психологическа подкрепа
Непрекъснато звънят хора. Колегите анализират и проверяват данните, каза Младен Маринов
Банско предупреди гражданите да са бдителни заради бум на тези престъпления Община Банско предупреди гражданите да бъдат бдителни, тъй като в района...
Горещ телефон за руските туристи в България започва работа на 8 февруари. Тогава отваря врати кол центърът, в който братушките ще могат да търсят и по...
Телефон за жалби ще се появи върху касовите бележки, които получаваме при пазаруване. Така хората ще могат веднага да подават сигнали до Комисията за...
Кандидатът на БСП за кмет на Видин инж. Людмил Димитров откри вчера горещ телефон, на който всеки може да сподели мнение, да даде предложение или да п...
Решение за откриване на комуникационен канал между Русия и НАТО бе одобрено по време на срещата на външните министри на страните от Алианса в турския...
София. Министерството на правосъдието обявява горещ телефон 02/987 06 97 и адрес на електронна поща [email protected], на които ще могат...
Благоевград. Представиха Европейската гореща линия 116 000 на обучителен семинар в Сандански. На форума присъства и благоевградският зам.-кмет по хума...
София. Министерството на икономиката и енергетиката откри гореща телефонна линия, на която бизнесорганизациите могат да поставят въпроси и да търсят с...
Брюксел. Горещата линия на Европейската комисия вече има и български оператор. Номерът е 00800 6789 10 11, а обаждането е безплатно. Обадилите се мога...