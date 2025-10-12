Прочетоха присъдата на Орбан. Ето кога пада от власт

Лидерът на опозиционното движение „Тиса“ Петер Мадяр атакува премиера на Унгария Виктор Орбан с остра публикация в социалната мрежа X.

Мадяр намекна, че Орбан е кукла на конци на Москва.

„Притеснявам се. Или телефонът на Орбан е бил поет от чужди ръце и публикациите му се пишат от Москва, или психическото му здраве е толкова стабилно, колкото беше това на комуниста Янош Кадар през 1989“, написа Мадяр, подчертавайки, че „независимо коя от двете версии е вярна, след шест месеца този кошмар ще е приключил“.

Изказването му идва на фона на растящо обществено недоволство срещу управлението на „Фидес“, което вече близо 15 години доминира политическия живот в Унгария. Сблъсъкът между правителството и обединената опозиция ще достигне своя връх на предстоящите парламентарни избори през пролетта на 2025 г., които вероятно ще бъдат най-сериозното предизвикателство за режима на Виктор Орбан досега.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com