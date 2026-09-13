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Вулкани блокираха Индонезия

Вулкани блокираха Индонезия

Пет летища бяха затворени в Индонезия заради изригването на два вулкана, съобщи Би Би Си. Последното от тях бе това на втория по големина град в стран...

17 юли | 21:30
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