Етна отново изригна: Вулканична пепел блокира летището в Катания
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
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Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Австралия постепенно се приближава към Азия, променя се цялата география
Учените предупреждават: Не дали, а кога!
Тези метали играят важна роля при конструирането на електрически автомобили,
Италианската пожарна служба е засилила наблюдението
Има 80 000 вулкана на Венера - 60 пъти повече, отколкото на Земята
Доскоро учените вярваха, че планетата се е охладила и геоложката активност в нейните недра е спряла
Така може да събере данни за предстоящо изригване
Международен екип учени изследва движението на калта в марсианската камера
Пет летища бяха затворени в Индонезия заради изригването на два вулкана, съобщи Би Би Си. Последното от тях бе това на втория по големина град в стран...
Вулканът Колима в Мексико изригна огромен облак пепел и пара. Те се издигнаха на височина над 2 хиляди метра. Камери уловиха зрелищното изригване на...
Вулканите Жупановски и Ключевской на полуостров Камчатка са се активизирали днес и са изхвърлили пепел. Това предаде Интерфакс. Жупановски е изригнал...
Най-ново изследване на американски учени стигна до извода, че вулканите забавят глобалното затопляне. Според тях вулканичните изригвания могат да дада...