Етна отново изригна: Вулканична пепел блокира летището в Катания
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
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Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Случило се е рано тази сутрин
На борда на яхта с дрогата е имало екипаж от трима българи
Две деца са откарани в болница с хипотермия
Националът напуска Палермо със свободен трансфер
Операцията е срещу клана Индзерило в в Палермо и базираната в Ню Йорк фамилия Гамбино
Палермо излетя от серия "В" заради финансови нарушения
Делио Роси подписа до края на сезона
Българинът играе цял мач
Сайтът на Палермо потвърди новината
Ивайло Чочев изигра цял мач за "Палермо" при загубата от "Наполи" с 0:1 на стадион "Ренцо Барбера". Българинът не успя да направи нещо запомнящо се, н...
Българския национал Ивайло Чочев записа цял мач за "Палермо", но неговият отбор стигна само до равенство - 2:2 като гост на "Сасуоло". Българинът отно...
Джовани Тедеско бе назначен за старши треньор на елитния италиански отбор "Палермо". Той е четвъртият нов наставник на тима от началото на сезона. По...
Ивайло Чочев изигра изключително силен мач с екипа на "Палермо" при победата с 4:1 над "Фрозиноне" в българското дербито в Серия "А". Юношата на "Чавд...
Родният национал Ивайло Чочев се спаси от срамна загуба. "Палермо" бе изхвърлен от турнира за купата на Италия от третодивизионния "Алесандрия" след д...
Медиите на Апенинския полуостров пратиха българския национал Ивайло Чочев в гранда от Рим "Рома". Според слуховете, които обикалят пространството, "въ...
Българският национал Ивайло Чочев подписа нов договор с "Палермо", който трябва да го остави в клуба до края на юни 2020 г. Италианците съобщиха новин...
"Наполи" са предложили между три и три и половина милиона евро за Ивайло Чочев, тръби "Sportitalia". Националът е впечатлил с изявите си известният фи...
Треньорът на "Палермо" и Ивайло Чочев Джузепе Лачини бе доволен след нулевото равенство в гостуването на "Сасуоло". Специалистът засипа с похвали бълг...
Чочев титуляр за "Палермо" срещу "Торино" "Ювентус" победи "Фиорентина" с 3:2, с два гола на Карлос Тевес, в мача от 33-ия кръг в Серия А. "Старата г...