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Чочев има нов треньор

Чочев има нов треньор

Джовани Тедеско бе назначен за старши треньор на елитния италиански отбор "Палермо". Той е четвъртият нов наставник на тима от началото на сезона. По...

27 януари | 13:00
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