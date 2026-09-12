Отмениха полет до София заради Етна
Нарушенията във въздушния трафик засягат хиляди пътници
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Нарушенията във въздушния трафик засягат хиляди пътници
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Кацането на самолети в Катания е ограничено до максимум 4 на час
Ръководството на Каляри освободи наставника на отбора Диего Лопес, от когото щафетата ще поеме бившият треньор на тима Иво Пулга. Президентът на клуба...