Намериха древни структури, които пренаписват историята на Земята

Проведено наскоро проучване разкри огромна верига от фосилизирани вулкани, заровени под басейна Съчуан в Южен Китай.

Това откритие може да революционизира разбирането на учените за тектоничната и климатична история на Земята.

Според DailyGalaxy проектът, ръководен от изследователи от PetroChina и университета в Нанкин, комбинира въздушна фотография с дълбоко сондиране, за да разкрие вулканична система, която е била спяща в продължение на близо 800 милиона години.

Статия, публикувана в списание Geology посочва, че сензорите са открили 50-километрова

лента от богата на желязо скала на около 6 километра под земята -

знак, обикновено свързван с древна вулканична дейност.

За да потвърди откритието, екипът пробил седем сондажа с дълбочина от 3,6 до 6,5 километра. Скалните проби очевидно са с магмен произход. Използвайки радиометрично датиране, изследователите установили, че са на 770 до 820 милиона години, от времето на неопротерозойската ера, когато суперконтинентът Родиния се е разпадал.

Това, което прави откритието специално, е не само възрастта му, но и местоположението му.

Вулканичните дъги обикновено се намират близо до континенталните граници, където океанските плочи се подпъхват под континенталната кора. Тази верига обаче е разположена на повече от 800 километра от мястото, където иначе би била открита.

Изследователите предполагат, че тази аномалия може да се обясни с плоска субдукция (подпъхване). При този процес океанска плоча се плъзга почти хоризонтално под континент на голямо разстояние, преди да се потопи стръмно в мантията. Тази необичайна геометрия може да образува два вулканични фронта: един на ръба на континента и един дълбоко в него.

Променящи се възгледи за древните климатични цикли на Земята

Мащабът на тази вулканична дъга предполага, че тя може да е повлияла на климата на Земята през неопротерозоя, период, белязан от драматични промени в околната среда.

Учените отдавна спорят какво е причинило глобалното захлаждане, когато ледените покривки са успели да се разпрострат близо до екватора. Някои предполагат, че обширната вулканична активност, съчетана с ерозията на масивни вулканични планински вериги, може да е изиграла роля в дестабилизирането на климата. Макар че самата съчуанска дъга не може да обясни тези промени, тя предоставя важни доказателства, че динамиката на вътрешността на Земята е била тясно свързана с атмосферните промени по онова време.

