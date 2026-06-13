Намериха древни структури, които пренаписват историята на Земята
Находките са останали недокоснати в продължение на почти 800 милиона години
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Находките са останали недокоснати в продължение на почти 800 милиона години
Специални екипи наблюдават обстановката в реално време, а авиацията в региона е предупредена за риска от пеплови облаци