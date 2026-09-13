5000 тона летяща пепел вдигнаха Северна София на протест
Жители на квартали и села искат РИОСВ да прекрати процедурата за спорната площадка във „Връбница“
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Жители на квартали и села искат РИОСВ да прекрати процедурата за спорната площадка във „Връбница“
Гватемала обяви второто най-високо ниво на тревога
Изложбата в Арт клуб Дипломат започва на 28 януари
Парчето и видеото „Пепел“ мина 100 хиляди гледания
В началото на отоплителния сезон общинската фирма „Биострой" започна да разнася навсякъде в Благоевград специални съдове за пепел. В тях гражданите тр...
В началото на отоплителния сезон общинската фирма „Биострой" ще разнесе навсякъде в Благоевград специални съдове за пепел. В тях трябва гражданите да...
Два пожара в земеделски имоти вдигнаха на крак огнеборците в Сандански. Лозе лумнало в пламъци в събота следобед. Екип пожарникари пристигнал край сел...
Нагано. Рано тази сутрин в централната японска префектура Нагано е изригнал вулканът Онтаке. Вследствие на това от Националната метеорологична служба...
Пекин. От догодина Китай ще забрани вноса и местната продажбата на въглища с високо пепелно и сярно съдържание. Мерките са в опит страната да се справ...
Москва. Вулканът Шивелуч, намираш се на полуостров Камчатка, изхвърли стълб пепел на височина 4 км. над морското равнище, предаде Интерфакс. В инф...
Гиалтанг. Близо 300 сгради станаха на пепел, вследствие на пожар в древен тибетски град в популярния китайски туристически район Шангри-Ла, предаде АФ...
Кагошима. Зрелищно, но до момента без опасност за жителите на Кагошима, изригване бе регистрирано от кратера на японския вулкан Сакураджима. Природния...