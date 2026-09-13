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Огън изпепели жито и лозе

Огън изпепели жито и лозе

Два пожара в земеделски имоти вдигнаха на крак огнеборците в Сандански. Лозе лумнало в пламъци в събота следобед. Екип пожарникари пристигнал край сел...

13 юли | 12:10
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