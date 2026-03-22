Мирните преговори за Украйна се подновяват, но без участие на Русия

Делегации на САЩ и Украйна са провели конструктивни консултации в Маями, насочени към напредък по мирно споразумение за войната, съобщи Би Би Си. Срещите са първите на подобно ниво от февруари насам и идват след период на застой в преговорния процес.

Според специалния представител на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, разговорите са били фокусирани върху стесняване на различията. Очаква се контактите да продължат и през следващите дни.

„Днес във Флорида делегациите на САЩ и Украйна проведоха конструктивни срещи [...], като се съсредоточиха върху стесняването на кръга от въпроси и разрешаването на оставащите проблеми, за да се приближат към всеобхватно мирно споразумение“, написа Уиткоф в Х.

От американска страна в разговорите участват още Джаред Къшнър, съветникът в Белия дом Джош Грюнбаум и представителят на Държавния департамент Крис Каран. Украинската делегация също е на високо ниво, като преговорите се провеждат без участие на Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в свое видеообръщение, че срещите вече са започнали и ще продължат. „Нашият екип в момента е в Америка - днес вече имаше среща. От американска страна - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. [...] Екипите ще продължат да общуват и утре“, заяви той.

Последните преговори за прекратяване на войната се проведоха в Женева през февруари, но процесът беше забавен от новата ескалация в Близкия изток. Според украинските власти вниманието на администрацията на Тръмп е било отклонено от конфликта с Иран, което е довело до отлагане на срещите.

Зеленски подчерта, че ключовият въпрос остава готовността на Русия да пристъпи към реално прекратяване на войната. „Основното е да се разбере доколко руската страна е готова да пристъпи към реално прекратяване на войната и доколко са готови да го направят честно и достойно“, заяви той.

Украинският президент отбеляза, че геополитическата обстановка се усложнява допълнително заради напрежението около Иран, което поставя допълнителен натиск върху дипломатическите усилия. Очаква се украинската делегация да представи подробен доклад за резултатите от разговорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com