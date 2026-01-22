Преговорите за Украйна: Путин посрещна Уиткоф и Къшнър

Руският президент Владимир Путин започна среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър тази вечер, за да обсъди с тях плановете за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха в Кремъл, цитирани от Ройтерс.

Путин прие двамата американски пратеници малко преди полунощ в Москва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението е близо, а Уиткоф отбеляза, че преговорният процес е достигнал до последния си въпрос.

От руска страна на преговорите участват съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, както и специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев, предаде ТАСС, пише БТА. Очаква се след срещата Ушаков да говори с журналисти за резултатите ѝ.

Тази среща бележи седмия личен контакт между руския лидер и Уиткоф относно Украйна. Шестата среща се проведе на 2 декември, на фона на засилените дипломатически усилия на администрацията на Тръмп, която предложи нов план за прекратяване на конфликта в Украйна.

