Горещо от Уиткоф за преговорите с Иран

Специалния пратеник на президента на САЩ за Близкия изток, Стив Уиткоф днес потвърди думите на Доналд Тръмп, че се водят проговори с Иран, като поясни, че това става с посредничеството на Пакистан, предава "Ал-Джазира".

Уиткоф посочи, че иранците са се свързали с Белия дом, след като Тръмп отправи заплаха в социалната си мрежа в събота, казвайки, че ако не отворят Ормузкия проток в рамките на 48 часа и не гарантират, че няма пречки за корабоплаването, той ще започне да бомбардира енергийната инфраструктура в Иран, започвайки с най-голямата електроцентрала.

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки, включително никакво обогатяване на уран, никакви ядрени оръжия и ограничаване на иранската ракетна програма.

Голяма част от плана е била обсъдена на по-ранни преговори с посредничеството на Оман, но представителите на САЩ са си тръгнали, смятайки, че иранците не са сериозни.

По думите на Уиткоф, това е довело до решението на Тръмп, неговия екип по национална сигурност и съветниците му, включително зетят му Джаред Кушнер, да наредят атака срещу Иран, пише "Вести".

Днес Тръмп намекна за възможността за засилване на атаките срещу Иран, тъй като в последните часове преговорите изглежда са в застой.

