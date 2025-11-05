Внезапно почина зам.-министърът на спорта

Почина заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов, едно от големите имена в българския плувен спорт.

На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване, съобщават от федерацията по плуване.

Това е втората смърт в кабинета само за три дни. В неделя внезапно почина шефът на Българската агенция за безопасност на храните, който бе само на 48 години.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра "Водни спортове" на Национална спортна академия "Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта.

Стоян Андонов бе доцент в катедра „Водни спортове" в НСА „Васил Левски". От 1993 до 2006 г е директор на дирекция „Водноспасителна служба" в Български Червен кръст. Заместник-министър на младежта и спорта при трима министри – Красен Кралев, Георги Глешков и Иван Пешев.

Майстор на спорта по плуване и световен шампион по водно-спасителен многобой. В периода 1983-1985 г. е треньор по плуване в ДФС „Левски Спартак", а като наставник на мъжкия национален отбор по водно спасяване в периода 1987-1991 е европейски шампион (1988 г.).

Започнал спортния си път като състезател по плуване в „Левски-Спартак", където тренира под опеката на легендарния Стефан Попов – Замората. След това се насочва към сферата на водното спасяване, в което постига забележителни успехи като състезател и треньор - световен шампион по водноспасителен многобой индивидуално и отборно (1981 г.) и световен вицешампион по водноспасителен многобой – отборно (1983 г.).

От 1994 г. до 2006 г. е директор на Водноспасителна служба към Българския червен кръст.

В различни периоди е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб „Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.

