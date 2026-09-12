Внезапно почина зам.-министърът на спорта
Стоян Андонов е едно от големите имена в българския плувен спорт
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Стоян Андонов е едно от големите имена в българския плувен спорт
Като огромна чест и предизвикателство определи поемането на поста Димитър Илиев
София. Младеж, изгубил се във Витоша, е бил спасен от планинската спасителна служба при БЧК тази нощ. Това съобщи пред „Фокус" председателят на БЧК Хр...
Добрич. По инициатива на областна администрация в Добрич се създаде Областна комисия за развитие на младежта и спорта, в която членуват специалисти от...