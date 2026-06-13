Страхотия в болницата в Карлово! Зов за помощ за децата
Две отделения заплашени от закриване
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Две отделения заплашени от закриване
Недостигът се дължи на усложнения при доставките на суровини и производствени проблеми
След медицинските сестри, фелдшерите и физиотерапевтите на протест излизат и педиатрите
В писмо до министъра на здравеопазването педиатри настояват да бъдат създадени два хосписа за деца с тежки увреждания - в Северна и Южна България - и...
Само за три месеца жалбите са 30, толкова бяха за цяла година Качеството на грижата за малките пада, казва проф. Владимир Пилософ Само преди дни дец...
Днес и утре Велико Търново ще бъде домакин двудневна научно-педиатрична конференция. Форумът ще бъде открит от 15,00 часа в голямата зала на Общината...