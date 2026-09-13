Без екрани! Европейците заменят алгоритмите с пътувания, вкусна храна и живо общуване
63% от българите биха платили повече за активности, които подкрепят местния бизнес, според годишното проучване на Mastercard „Experience Economy“.
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63% от българите биха платили повече за активности, които подкрепят местния бизнес, според годишното проучване на Mastercard „Experience Economy“.
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