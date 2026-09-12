Българи с хапче срещу махмурлук
Пие се сутрин и вечер
Следете всички новини, анализи и коментари за Махмурлук. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пие се сутрин и вечер
Поднасят я на сватби, за да вдигнат на крак гостите
Според работодателя тази роля не е за хора със слаби сърца
Топ готвач дава отговора
До две таблетки парацетамол са безвредни при главобол
И кафето върши работа, но само в една комбинация
Посрещането на настъпващата година неизменно е съпътствано от веселие и вдигане на наздравици
Приготвят я в Полша, Швейцария и Русия
Ето няколко съвета как да си спестим сутрешното главоболие
Новата година винаги трябва да се празнува, включително „под куршуми, при буря, при ураган, при епидемия“, каза д-р Мясников
Реакцията на тялото зависи от интензивността на цвета на напитката
Отговорът не е аспирин или кафе
Това разказват доброволци за ваксината
Закуската е от изключително важно значение
Определена аминокиселина намалява главоболието, усещането за гадене, стреса и тревогата след пиене
С възрастта тялото ни губи от водното си съдържание
С оглед на предстоящите празници е добре да се подготвим и за алкохолните предизвикателства
Изследването е обхванало над 100 редовни посетители на барове в Бризбейн
Главоболието от злоупотребата е сложен и противоречив процес
Газираната вода с лимонов сок намалява концентрацията на химичното съединение ацеталдехид...