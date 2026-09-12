Българи с хапче срещу махмурлук
Пие се сутрин и вечер
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Пие се сутрин и вечер
С което тя ще отиде на срещата с лидерите
Компанията поиска от регулаторните органи разрешение за спешна употреба на медикамента
Компанияата преговаря с над 90 държави за доставка
То съчетава аспирин с лекарства за понижаване на кръвното налягане и холестерола
Плащанията по лиценза не са толкова драматични, твърдят от "Армията" Чудотворен ефект върху тима е имало хапчето "Любо Пенев". Това отчетоха от ръков...
Бургазлийка пила хапчета след вирусна инфекция, кожата й започнала да пада Истинско чудо извършиха докторите във Военноморска болница във Варна. От 8...