Песков с изненадващи думи за Тръмп и Путин!

Идва ли нов оптимизъм за прекратяване на войната в Украйна?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че се надява втората среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп да се състои възможно най-скоро, веднага щом необходимите подготовки за нея са приключили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин и Тръмп се срещнаха за последен път в Аляска, където обсъдиха възможно преустановяване на войната в Украйна. Миналия месец двамата лидери оповестиха планове за среща на върха в Будапеща, но Тръмп я отмени скоро след това, като посочи, че моментът не е подходящ.

На въпрос дали Москва не е пропуснала подходяща възможност и при какви условия би могла да се състои нова среща между Путин и Тръмп, Дмитрий Песков заяви: "Eдва ли може да се предвиди кога ще се появят такива условия, въпреки че ние всички, разбира се, имаме интереса те да възникнат по-скоро".

Песков уточни, че двете страни са се споразумели, че е необходима добра подготовка за срещата, за да може тя да бъде продуктивна.

"Следователно, веднага щом подготовките са приключили и условията за провеждането на срещата са налице, ние се надяваме, че тя ще може да се състои", добави той.

Когато обяви отмяната на срещата в Будапеща миналия месец, Тръмп подчерта, че е разочарован от Путин, като каза: "Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, които не водят доникъде."

На 22 октомври, във връзка с Украйна, американският президент наложи за пръв път по време на втория си мандат санкции на Русия, които засегнаха нефтените предприятия "Роснефт" и "Лукойл". Миналата неделя Тръмп заяви, че републиканците подготвят законодателство, което предвижда налагането на санкции на която и да е страна, която търгува с Русия, твърдение, което според Песков би се приело много зле от Москва.

"Ще следим развитието на този законопроект и какви ще са включените подробности. Ние, разбира се, бихме имали много негативно мнение за това", посочи Песков.

Тръмп вече рязко повиши митата за индийски стоки, като извади на преден план закупуването на руски нефт от страна на Индия, което Москва определи като незаконен търговски натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com