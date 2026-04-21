Европа играе с огъня: Кремъл намекна за ядрен сценарий, който плаши света

Гласът на Путин привлече вниманието върху себе си с това, което каза, съобщава petel.bg

Възможността за провеждане на френско-полски учения показва стремежа на Европа към по-нататъшна милитаризация и ядрена ескалация.

Това заявява на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос за провеждането на подобни учения за употреба на ядрено оръжие, предават световни медии.

"Тук трябва да се разгледат подробностите – за какво точно оръжие става дума, в кои страни, но, безспорно, това вероятно още веднъж показва стремежа на Европа към по-нататъшна милитаризация и ядрена ескалация, от гледна точка на ядреното оръжие. Това е нещо, което не допринася за стабилността и предсказуемостта на европейския континент“, заявява представителят на Кремъл.

По-рано в медиите се съобщаваше, че президентът на Франция Еманюел Макрон и министър-председателят на Полша Доналд Туск са обсъдили провеждането на съвместни ядрени учения.

