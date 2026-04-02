Неочакван ход от Москва: Русия се намесва в кризата с Иран

Русия е готова да допринесе за разрешаването на конфликта в Иран и президентът Владимир Путин продължава да води разговори с лидерите в региона на Персийския залив и арабския свят, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Президентът продължава да поддържа тези контакти“, подчерта Песков. „В случай че по някакъв начин нашите услуги са необходими, ние, разбира се, сме готови да дадем своя принос, за да може ситуацията с военните действия да премине към мирно решение възможно най-скоро. Това е основната ни позиция“, добави той.

Песков каза това в отговор на въпрос относно речта на президента на САЩ Доналд Тръмп за войната в Иран, както и коментарите на американския президент, че обмисля да изтегли САЩ от НАТО.

„Що се отнася до Североатлантическия алианс – това е алианс, който е враждебно настроен към нас, алианс, който ни счита за свой враг и предприема съответни действия с враждебен характер. По този начин възприемаме този алианс“, заяви говорителят на Кремъл.

Песков каза още, че Путин днес ще приеме министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати за разговори, основна тема на които ще бъдат войната в Иран и по-широкообхватният Близък изток, както и двустранните отношения.

