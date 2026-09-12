КЕВР ще плаща на домакинства за излизане на свободния пазар на ток
С помощта на пипълметрична компания регулаторът ще проведе експеримент
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С помощта на пипълметрична компания регулаторът ще проведе експеримент
Днес трябваше да бъде гласуван на второ четене общ законопроект за изменение на Закона за енергетиката
Обяви я служебният министър на енергетиката Владимир Малинов
Би трябвало от 1 юли да започне преходният период и да продължи до 1 юли 2025 година
От 1 януари 2026 г. битовите потребители излизат на свободният пазар на електроенергия
Бюджетът за 2023 година е ключов за компенсации, но не се очертава той да бъде приет
Със сигурност няма да има увеличение от 10 пъти за крайните потребители
След 1 април битовите потребители ще могат да сменят доставчика си на ток, но ако цената не ги удовлетворява, ще могат да останат на регулирания пазар...