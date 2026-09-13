Планов ремонт затваря цикъла и подготвя ТЕЦ Бобов дол за внедряване на природен газ
До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут
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До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут
Просто да оставят на спокойствие централата поне за известен период, зове енергетикът
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
Специален акцент бе поставен върху ролята на енергийните компании в прехода
ТЕЦ-ът не е обгазявал нито днес, нито вчера, нито когато и да било Големо село и региона
Платените данъци повече от 80 милиона лева, заяви той
Не трябва да забравяме, че енергетиката е гръбнакът на всяко благоденстващо общество
Предстои да се изгради сепарираща инсталация на територията на ТЕЦ Бобов дол
Това стана след срещата в Кюстендил
Една от най-големите български централи , ще стои затворена неопределено време
Тя ще намали въглеродните емисии и пепелта
Дружеството минава на биомаса и природен газ
След като обяви, че ще работи по голям проект за газификация и премахване на въглищата, се оказва, че ТЕЦ Бобов Дол проявява активност и по още една и...
Повод са коментари от екосдружения за превишавания на среднодневната норма на Европейския съюз за фини прахови частици
С днешното решение на Административния съд в Кюстендил, с което се потвърждава Комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ за осъществяване на дейнос...
Обеща това в писмо до Иван Гешев
Работата не може да спре, каза изпълнителният директор
Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°
Част от софийските отпадъци в момента се горят там