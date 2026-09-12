ТЕЦ „Бобов дол“ и „Мариците“ могат да спасят тока
Критично ниското ниво на Дунав създава риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“
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Критично ниското ниво на Дунав създава риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“
Просто да оставят на спокойствие централата поне за известен период, зове енергетикът
ЕРМ Запад обяви, че за присъединяване на нови обекти ще вложи 3 млн. лв. в областта и ще изгради възлова подстанция
Пътят към стабилност на енергийните доставки е различен, казва бившият президент
В област Ловеч се извършват ремонтни дейности по мрежата
Електроразпределителното дружество Енерго- Про, което снабдява с ток Северо-Източна България подготвя енергопреносната си мрежа за работа при зимни...
Стара Загора. Защитната дига около подстанция „Гълъбово", която бе залята от придошлата река Сазлия край миньорското градче, е изградена. Строителните...
Компанията няма да прекъсва електроснабдяването, когато клиентите оспорват месечните си сметки