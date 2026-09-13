Къде живеят най-богатите българи? Адресите, които струват милиони
От Бояна до Марково - златната карта на имотите се променя
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От Бояна до Марково - златната карта на имотите се променя
Къщите струват над 1 милион евро
Това става в Комисията по архитектура и градоустройство в Столичния общински съвет
Академията на МВР е люпилня на премиер, конституционен съдия, банкер и магистрати
София. Трима работници пострадаха след като къща в столичния квартал "Симеоново" се срути наполовина малко след 10,30 часа днес. Двама от мъжете са на...