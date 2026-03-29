Дронов ад над Одеса! Втора нощ под масирана атака

Повече от 20 дрона са атакували украинския пристанищен град Одеса за втора поредна нощ, съобщиха местните власти. Жителите са били призовани спешно да се укрият в бомбоубежища. Паралелно с това при руска атака срещу Николаев са ранени осем души, сред които седем деца. Ситуацията на фронта остава изключително напрегната с десетки сблъсъци.

Регионалните власти в Одеса съобщават за продължаващи удари, като системите за противовъздушна отбрана са били задействани. Няма официални данни за разрушенията, но атаката е една от най-интензивните през последните дни.

В Николаев осем души са пострадали при руски обстрел, като сред тях има седем деца. Инцидентът допълнително засилва тревогата за безопасността на цивилното население в южната част на страната.

Генералният щаб на украинската армия съобщи за над 220 бойни сблъсъка през изминалото денонощие, цитирано от Укринформ. Това показва рязко засилване на активността по цялата фронтова линия.

От руска страна губернаторът на Белгородска област съобщи за един загинал при украинска атака с дронове на руска територия.

Руското министерство на отбраната обяви, че силите му са превзели село Брусовка в източната Донецка област. Населеното място се намира на пътя към Славянск - един от ключовите градове, които остават под украински контрол, съобщава ТАСС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com