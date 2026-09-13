Всичко за Римини

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Жоро Младенов пое "Римини"

Жоро Младенов пое "Римини"

Георги Младенов официално е новият треньор на мъжкия "Римини". Той застава на мястото на подалия оставка Ренцо Гали, с когото селекцията нямаше особен...

13 януари | 18:50
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Късчета от времето в "Римини"

Късчета от времето в "Римини"

"Късчета от времето" се нарича експозицията на пловдивския художник Найден Станчев, с която той се представя за пореден път в столичната галерия "Рими...

29 октомври | 18:29
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