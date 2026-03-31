Отвлякоха всичкия шоколад за Великден

Грандиозна кражба в Европа. Камион с 400 000 шоколадови блокчета от световноизвестна марка изчезна по пътя към Полша. Производителят предупреждава за черен пазар по Великден.

Става въпрос за 12 тона шоколад – 413 793 блокчета, са изчезнали при транспортиране между производствените и дистрибуторските обекти, съобщава онлайн порталът Fortune, цитиран от германското издание Focus. Камионът е пътувал от Италия за Полша, но така и не е пристигнал, съобщава bTV.

Според швейцарската хранителна компания, която произвежда шоколадовите блокчета, все още няма следа от превозното средство или товара му.

Точното място на кражбата е неясно. Пратката е била предназначена за разпространение в няколко европейски страни.

Според компанията липсващите блокчета биха могли да бъдат продадени чрез неофициални дистрибуторски канали на европейските пазари.

Ако това се случи обаче, всички продукти могат да бъдат ясно проследени чрез индивидуален партиден код. По този начин търговците на дребно и клиентите могат да проверят дали даден продукт произхожда от открадната пратка. В случай на съвпадение, можете да се обърнете към властите или производителя.

Според компанията, няма риск за здравето на потребителите – продуктът е безвреден, но купувачите все пак трябва да бъдат внимателни.

Този случай се вписва в по-широка тенденция - кражбите на товари в Европа се увеличават значително от известно време, а методите стават все по-сложни.

Съвсем наскоро в Германия беше откраднато полуремарке, превозващо около 15 тона сладкарски изделия. Щетите са приблизително за 250 000 евро.

„Въпреки че ценим изключително добрия вкус на извършителите, факт е, че кражбата на товари е нарастващ проблем за бизнеса от всякакъв мащаб“, посочват от бранда.

„Тъй като се използват все по-сложни методи, решихме да оповестим публично нашия случай – с надеждата да повишим осведомеността за тази все по-често срещана престъпна тенденция “, заявяват още оттам.

Потребителите не трябва да предприемат действия сами. Всеки, който открие подозрителни оферти или има информация, трябва да се свърже директно с властите или с производителя. Разследването продължава.

