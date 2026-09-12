Борисов: Властта потапя „Петрохан“ и сменя шефове за репресии!
Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите, че прикриват скандала, сменят ръководството на НАП и назначават „бухалки“
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Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите, че прикриват скандала, сменят ръководството на НАП и назначават „бухалки“
Тошко Йорданов обвини вътрешния министър в опит за прикриване
София. Неизвестен кръг в БСП взима кадровите решения. Сега е необходимо хигиенизиране на БСП. Това заяви пред бТВ бившият вътрешен министър и депутат...
София. Правителството определи вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева за управител за България в Черноморската банка за търговия и раз...