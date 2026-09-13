Ще има ли нови тотомилионери. Министърът се произнесе
Димитър Илиев разкри защо е бил уволнен шефът на тотализатора
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Димитър Илиев разкри защо е бил уволнен шефът на тотализатора
Приемат се само в евро, печалбите се изплащат също в единната валута
Тотализаторът въведе облекчения за късметлиите, достъпни са в кварталния пункт
Щастливецът е от Благоевград
В договора има член, който поставя държавното предприятие в зависимост от телевизията за години напред
Скандален договор превръща спорта ни в заложник до 2021 г.
Не ни е известно да се водят разговори, казаха от ведомството
Двама от 4-мата тото милионери си потърсиха парите
Над 13 млн. лева се трупат във всичките за неделния ден 10-и тираж
Късметлия от град София спечели 2 867 557 лв. в играта „Тото 2 – 6 от 49" на СПОРТ ТОТО в днешния 71-и тираж. Така той e 88-ия милионер на България, б...
Джакпот оцеля и за ЧРД на тотото. Навръх 59-я рожден ден и 37-я тираж в играта 6 от 49 сумата от 2 368 977 лв. продължава да се за тегленето в неделя....
Единственият държавен хазартен оператор въвежда промени в три от своите числови игри, научи "Стандарт нюз". В най-старата и обичана тото игра – „Тото...
Двама разделиха джакпота в играта "6 от 49". Щастливците, които са напипали правилната комбинация, ще приберат по 1 650 000 лв. Тото 2, тираж №84 6...
Джакпотите оцеляха и остават в играта за неделя. Никой не успя да напипа печелившите комбинации в нито една игра от тиража. Вижте печелившите числа о...
Никой не уцели шестица в днешния тираж на игрите от Тото 2 на Българския спортен тотализатор. Джакпотите се увеличават, а за следващата седмица този...
София. Тото фиш ще пуснат много българи, преди да отидат да гласуват в неделя. Причината е космическият джакпот от 2 264 000 лева за неделя. Сумата е...
София. Късметлия от София спечели големия джакпот във второ теглене на играта "6 от 49" - 7 258 184 лв. Той е пуснал фиш с 4 комбинации за 2,80 лв., к...
Всички джакпоти оцеляха и в днешния тираж на Български спортен тотализатор. Не се намери късметлия, който да познае златната шестица в "6 от 42", къде...
София. Спортист номер 1 на България Иво Ангелов най-напред ще покаже новия джип Volvo XC60 в родния Перник. Борецът и неговият треньор, обявен също за...
Новият шеф на Тотото е вдигал 100 кг над теглото си