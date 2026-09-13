Всичко за Спортен Тотализатор

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Джакпотът оцеля

Джакпотът оцеля

Джакпот оцеля и за ЧРД на тотото. Навръх 59-я рожден ден и 37-я тираж в играта 6 от 49 сумата от 2 368 977 лв. продължава да се за тегленето в неделя....

12 май | 19:11
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Двама разделиха джакпота

Двама разделиха джакпота

Двама разделиха джакпота в играта "6 от 49". Щастливците, които са напипали правилната комбинация, ще приберат по 1 650 000 лв. Тото 2, тираж №84 6...

18 октомври | 18:40
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Джакпотите оцеляха

Джакпотите оцеляха

Джакпотите оцеляха и остават в играта за неделя. Никой не успя да напипа печелившите комбинации в нито една игра от тиража. Вижте печелившите числа о...

06 август | 19:50
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Джакпотът не падна и днес

Джакпотът не падна и днес

Никой не уцели шестица в днешния тираж на игрите от Тото 2 на Българския спортен тотализатор. Джакпотите се увеличават, а за следващата седмица този...

12 февруари | 21:25
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Пускаме фиш, после бюлетина

Пускаме фиш, после бюлетина

София. Тото фиш ще пуснат много българи, преди да отидат да гласуват в неделя. Причината е космическият джакпот от 2 264 000 лева за неделя. Сумата е...

03 октомври | 20:20
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Джакпотите оцеляха

Джакпотите оцеляха

Всички джакпоти оцеляха и в днешния тираж на Български спортен тотализатор. Не се намери късметлия, който да познае златната шестица в "6 от 42", къде...

10 август | 21:55
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